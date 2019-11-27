В Житомире выпустили носки с самыми яркими фразами президента Владимира Зеленского. В ассортименте появились зеленые носки с надписями "Вийди отсюда розбійник" или "Плохо чуєш мене?", передает издание Житомир-онлайн.

Фото: Facebook/Твоє Рівне

Эти фразы Зеленский использовал в свое время к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд, но сама по себе фраза действительно многим запомнилась.

Как сообщается, носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает около 50 пар зеленого цвета. Как выяснилось, в магазине их продают уже около месяца. По словам продавцов, они готовы заказать вотрую партию, как только распродадут эту.

Также мы писали, что в Мариуполе вывесили баннер "Я же не лох, я президент этой страны!" возле шатра, где выступает Зеленский.