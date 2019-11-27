О краже 31-летняя потерпевшая заявила в правоохранительные органы только вчера, когда наведалась после долгого перерыва в свой офис на улице Шелковичной в Печерском районе столицы.

Как мы узнали из собственных источников в полиции, жертвой взломщиков стала помощница нардепа от провластного большинства Андрея Задорожнего - Марина Коржак. У нее унесли рабочий моноблок.

Не исключено, что на жестком диске украденного компьютера хранилась ценная служебная информация о политсиле и начальнике потерпевшей, которой воры смогут распорядиться на свое усмотрение. Могут там быть и личные данные многих известных в политбомонде людей, ведь шеф потерпевшей возглавляет юрфирму.

Полиция завела уголовное дело по ч.3 ст.185 УК Украины-Кража с проникновением,однако воров пока не нашли.

Ранее сообщалось, что Бужанский обвинил Вятровича в краже денег на фуршете в честь Голодомора.

Также мы писали, что ГБР открыло уголовное производство против Горбатюка за кражу двух томов дела по расстрелам силовиков на Майдане.