Во вторник, 26 ноября, в Дружковке состоялся поединок перенесенного 16-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого сошлись чемпион "Донбасс" и вице-чемпион Украины "Днепр".

Как сообщает пресс-служба УХЛ, счёт в матче шел до первой допущенной ошибки, а команды действовали максимально осторожно.

В первом периоде клубы присматривались к друг другу, играя больше от обороны, чем от нападения. Однако, несмотря на это, у хоккеистов были шансы отличиться в воротах противника, но тут спасала уверенная игра Степана Горячесвских и Олега Петрова.

Вторая двадцатиминутка прошла по точно такому же сценарию. Хоть команды и начали гораздо активнее действовать в атаке, создавая массу голевых моментов, но реализовать их не у "Донбасса", не у "Днепра" не получилось.

На заключительный отрезок встречи припало наибольшее количество острых выпадов от обоих клубов. Однако, вновь хорошо свою работу выполняли голкиперы, которые вытягивали даже "мёртвые" шайбы, не разрешая завладеть противнику преимуществом.

Очень мощно в середине периода ворота Степана Горячевских атаковали екс-игрок дончан Владислав Луговой и лучшее соединение "щук" Липсбергс - Жвачкин - Шибаев, и казалось, что шайба уже в воротах, но голкипер "Донбасса" не давал херсонцам открыть счёт в матче. У дончан, в свою очередь, фактически стопроцентные шансы отличиться были у Александра Матерухина и Евгения Белухина, также много моментов у ворот создавало второе звено "Донбасса" во главе с Виталием Лялькой, но, как и Степан Горячевских, Олег Петров уверенно стоял в створе своих ворот.

Несмотря на накал страстей и обилие голевых моментов, основное время матча завершилось со счётом 0:0 на табло и судьба матча должна была решиться в овертайме. Однако и дополнительное время не смогло определить победителя в матче - команды провели достаточно трудную пятиминутку, обмениваясь острыми атаками, но вновь должное стоит отдать голкиперам, которые нейтрализовывали любые попытки противников отличиться.

В буллитной серии команды использовали по 7 своих попыток - у "щук" единственный бросок реализовал Микс Липсбергс, а у дончан дважды Олега Петрова прошил Александр Васильев и вырвал у "Днепра" победу в этом матче.

Таким образом в очном противостоянии этих команд установился паритет - клубы выиграли по два матча. "Донбасс" с 34 баллами продолжает занимать третье место в таблице, а "Днепр" с 38 очками закрепился на второй строчке.

"Донбасс" - "Днепр" 1:0 ПБ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайб: победный буллит - Александр Васильев.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Большаков - Пангелов-Юлдашев (А), Игнатенко - Сильницкий, Жовнир - Яковлев, Григорьев - Мостовой; Матерухин - Белухин - Васильев, Лялька (К) - Мазур - Коренчук (А), Рыбчик - Подзиньш - Костиков, Разумов - Карпенко - Никифоров.

Днепр: Петров (Гурко); Дорофеев - Декало, Белоусов (А) - Пугачёв, Афанасьев (А) - Матусевич; Жвачкин (К) - Шибаев - Липсбергс, Василенков - Кузьмик - Каракулько, Янишевский - Ромащенко - Луговой, Брага - Коваленко - Тимченко.

Ранее "Страна" рассказывала, что недавно хоккейный клуб из Херсона на своем льду во второй раз победил чемпионов Украины.

Еще мы писали, что известный футбольный голкипер Петер Чех начал хоккейную карьеру.