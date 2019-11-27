Во вторник, 27 ноября в Манчестере на стадионе "Этихад" местный "Сити" принимал в гости донецкий "Шахтер". Команды встретились в рамках 5-го, предпоследнего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В первой сорокапятиминутке команды показывали размеренный футбол. "Горняки" организованно оборонялись, традиционно уверенно в воротах действовал Андрей Пятов. Также гости могли открывать счет, но игроки "Сити" заблокировали удар Тете уже фактически в воротах.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы заиграли заметно резвее и сумели забить. Илкай Гюндоган после передачи Габриэля Жезуса аккуратным ударом закатил мяч в угол ворот "горняков".

Однако через некоторое время в воротах появился Манор Соломон и снова, как в игре с "Аталантой", забил гол после передачи Додо. По-настоящему Лига Чемпионовская связка. Чем-то он даже напоминает легенду "Шахтера" Сергея Ателькина.

Несмотря на 4 добавленные минуты ко второй сорокапятиминутке игра так и завершилась результативным футбольным миром 1:1, который гарантировал "Манчестер Сити" участие в Лиге Чемпионов весной, а "горняков" перед решающим, заключительным туром вывел на чистое второе место в группе.

В параллельной игре в Италии местная "Аталанта" победила загребское "Динамо" 2:0.

Положение в нашей группе перед решающим туром:

Группа С И В Н П М О 1. Манчестер Сити 5 3 2 0 12-3 11 2. Шахтёр 5 1 3 1 8-10 6 3. Динамо Загреб 5 1 2 2 9-9 5 4. Аталанта 5 1 1 3 5-12 4

Как сообщала "Страна", решающая игра "Шахтера" в борьбе за вторую путевку в 1/8 финала Лиги Чемпионов пройдет 11 декабря в Харькове против "Аталанты".

Билеты уже поступили в свободную продажу. Их можно приобрести в кассах стадиона "Металлист", а также на сайте клуба.

Напомним, что "Динамо" и "Александрия" проведут свои игры в Лиге Европы в четверг, 28 ноября. Их соперники - "Мальме" и "Вольфсбург" соответственно.

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2



