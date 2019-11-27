Верховный суд оставил в силе решение ОАСК и апелляции касаемо отмены ограничения на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 23:00 до 10:00, установленного решением Киевского городского совета от 22.09.2016 № 19/1023, передает Юрлига.

Как сообщается, в 2016 году сельские, поселковые и городские советы могли устанавливать в пределах соответствующей административной территории запрет или ограничение продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых и на курение табачных изделий только на время проведения массовых мероприятий.

Ни законом № 481/95-ВР, ни другими законами и нормативно-правовыми актами органам местного самоуправления не были предоставлены полномочия вводить такие меры, как запрет реализации пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в стационарных объектах торговли в определенный период времени.

Киевсовет пытался сослаться на статью 24 Закона № 4004 - XII "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Но коллегия судей посчитала аргумент необоснованным, поскольку решение не принималось на выполнение функций контроля за соблюдением правил тишины, никакие правила соблюдения тишины или запрета или ограничения относительно определенных видов деятельности, которые сопровождаются образованием шума, не устанавливались и при принятии обжалованного решения указанный Закон вообще не применялся.

Вместе с тем, действующая редакция Закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток. Что и сделал Киевсовет в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Кабмине запустили проект по легализации "теневого" рынка сигарет и алкоголя.

Также мы писали, что Верховный суд утвердил отмену запрета на ночные продажи алкоголя в Киеве.