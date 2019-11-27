Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела № 815/110/16 разъяснила, что обжалование процессуальных действий суда по делу не может происходить путем инициирования нового судебного процесса против суда.

Соответствующая правовая позиция содержится в постановлении от 2 октября 2019 года, передает Юрлига.

Большая Палата пояснила, что все процессуальные нарушения, котрые допустили суды по получении искового заявления и определении состава суда для его рассмотрения, могут быть устранены только в пределах соответствующего судебного дела, в котором такие нарушения были допущены.

Обжалования совершения (несовершения) судом (судьей) по соответствующему делу процессуальных действий и принятых в нем решений не может происходить путем инициирования нового судебного процесса против суда (судьи).

Исковые требования об обжаловании действий/бездеятельности, касающихся совершения (несовершения) судом предусмотренных процессуальным законом действий, не могут быть обжалованы вне пределов порядка, предусмотренного гражданским или административным процессуальным законом.

Напомним, что ранее Большая Палата запретила увольнять помощника судьи без представления самого судьи.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.