Мать украинских певиц Анны и Марии Опанасюк (дуэт "Anna Maria") Лариса Опанасюк получила высокую должность в анексированном Крыму. Об этом сообщают Факты.

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Как сообщается, Лариса Опанасюк заняла пост омбудсмена в Крыму. До этого она сотрудничала с главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым. С 28 февраля 2014 года Опанасюк занимала пост заместителя Аксенова.

С 2016 года против Ларисы Опанасюк действуют украинские санкции. И она сама, и ее супруг Александр Опанасюк — судья Верховного суда Крыма в отставке — внесены в базу "Миротворца", а Генпрокуратура Украины подозревает родителей певиц в государственной измене.

Дуэт "Anna Maria" претендовал на участие в конкурсе "Евровидение" от Украины. При этом они не захотели обсуждать вопрос Крыма, заявив, что пришли петь, а не заниматься политикой.

Ранее сообщалось, что The Economist опубликовал карту Украины без Крыма.

Также мы писали, что в России сначала заявили о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией, а потом опровергли это.