Нардеп от фракции "Слуга народа" Романа Иванисов, которого судили за групповое изнасилование, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.

Издание "Четвертая власть" получило ответ от двух университетов в Запорожской области, которые в своих различных официальных биографиях указал Роман Иванисов.

Перед тем, как стать кандидатом в народные депутаты, Роман Иванисов был депутатом Ровенского областного совета 6-го созыва (2010-2015 годы).

В его биографии на сайте облсовета указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение". В 2000 году окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего мне присвоена квалификация "Юрист - специалист".

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

В его автобиографии было указано, что он окончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист - специалист" (диплом с отличием). О Запорожском университете ни слова.

Эта же информация о депутате указана на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе.

Когда появилась информация о судимости Романа Иванисов, были отправлены запросы в Запорожский национальный университет и Бердянского университета менеджмента и бизнеса.

Запорожский национальный университет ответил: "Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится".

Бердянский университет менеджмента и бизнеса также сообщил, что диплом о высшем образовании здесь Роман Иванисов не получал.

Журналист издания обращался к помощнице Романа Иванисов с просьбой предоставить копию или выходные данные диплома о высшем образовании. Но информации от нее не получили - она ​​прекратила отвечать на сообщения и звонки.

Поэтому пока не ясно, есть ли у Романа Иванисов любой диплом о высшем образовании.

Напомним, что подельник Иванисова по изнасилованию был сыном крупного чиновника и после тюрьмы "рулил" финансовой пирамидой.

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