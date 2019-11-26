Вечером во вторник, 26 ноября, во время визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский в Национальной опере "Эстония" побывал на торжественном ужине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Рене Максимовским. Фото с ужина публикует издание Postimees.

Фото: postimees.ee

Фото: delfi.ee

Как писала "Страна", сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонию. В Таллинне его встретила президент республики Керсти Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская прилетела в Эстонию в шерстяном пальто за 20 875 гривен. Первая леди Украины в Эстонию прилетела в одежде светлых тонов. На ней было шерстяное пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Также мы писали, что президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед.