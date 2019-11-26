С 1 января 2020 года физические лица - плательщики налога будут подавать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах по новой форме.

Соответствующие изменения в форму налоговой декларации внесены приказом Министерства финансов №177, передает Юрлига.

В новой форме налоговой декларации:

- дополнена строка 8 декларации "Категория плательщика" новым критерием "лицо, заявляющее право на налоговую скидку", применяемым гражданами, декларирующими право на налоговую скидку;

- для расчета суммы налога на доходы физических лиц, на которую уменьшаются налоговые обязательства при использовании права на налоговую скидку, предусмотрено новое приложение Ф3;

- в декларации в разделе ІІ "Доходы, включаемые в общий облагаемый налогом доход" дополнительно выделены такие доходы:

строка 10.2 - "доход, начисленный (выплаченный, предоставленный) в форме вознаграждений и иных выплат в соответствии с условиями гражданско - правового характера";

строка 10.4.1 - "доход, полученный от физического лица - арендатора, не являющегося налоговым агентом физического лица - арендодателя, от предоставления в аренду (субаренду, емфитевзис) земельных участков, земельных долей (паев), выделенных или не выделенных в натуре (на местности), расположенных по местонахождению, отличающемуся от налогового адреса (арендодателя)".

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