Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал, что почувствовал и пережил после покушения на него в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью "Стране".

По его словам, после того, как в него попала пуля и он упал на землю, у него начались жуткие галлюцинации, которые перенесли его в потусторонний мир.

"Я попал в потусторонний незнакомый мир, где летали вертолеты и самолеты. Какая-то планета, какой-то остров. Какие-то женщины, дети, вооруженные мужчины. И как в книжке был коридор перехода. Я давал какие-то команды. И ждал, что они будут реализованы. Мне казалось, что я становлюсь участником этого мира и жизни каких-то непонятных людей. И меня затягивало все дальше и дальше в эти события. Спустя шесть дней я вышел из комы, открыл глаза и увидел силуэт человека в шляпе. Мне казалось, что он из мира моих галлюцинаций. Я даже не сразу сообразил, что очнулся. Он был из мира моих снов. Я спросил у него: "Что ты хочешь?". Он ответил, что я нахожусь на Святой Земле. Это был Ребе Хайфы. Шесть дней решался вопрос: выживу я или нет", - рассказал мэр.

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Предположительно, инцидент произошёл около 12 часов дня. Во время пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе в него выстрелили (предположительно) из оружия калибра 7.62 мм. Кернес получил тяжёлое ранение, в результате которого было пробито лёгкое и печень, пуля прошла навылет. Он был срочно доставлен в больницу и прооперирован.

Оправившись после покушения, Кернес заявил, что к попытке убийства причастны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Харьковской обладминистрации Игорь Балута.

Ранее сообщалось, что Кернес по-прежнему считает Авакова заказчиком покушения на себя в 2014 году.

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