Адвокаты смогут получить возмещение почтовых расходов по делам, где они предоставляют безоплатную правовую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения.

Соответствующее постановление №945 от 15 ноября 2019 года вступило в силу сегодня, 26 ноября, передает Юрлига.

Этим постановлением обновлен Порядок оплаты услуг и возмещения расходов адвокатов, предоставляющих безоплатную вторичную правовую помощь.

Согласно изменениям при наличии подтверждающих документов адвокатам возмещаются расходы, связанные с предоставлением правовой помощи, на:

- приобретение горюче-смазочных материалов в соответствии с нормативами, определенными для бюджетных учреждений, в случае использования собственного транспортного средства в ночное время или сельской местности или при отсутствии сообщения транспортом общего пользования с учетом расстояния от места жительства адвоката или его рабочего места к месту предоставления правовой помощи и в обратном направлении. Для моделей (модификаций) автомобилей, которые не предусмотрены указанными нормативами, допускается применение технологических норм, приведенных в документации завода-производителя автомобиля, в частности размещенных на официальных веб-сайтах дистрибьютора или уполномоченного дилера таких моделей автомобилей в Украине;

- отправку заказных писем и/или других почтовых отправлений с объявленной ценностью (с описанием вложения) относительно обжалования приговоров или определений суда апелляционной инстанции в отношении приговоров суда первой инстанции, пересылка которых осуществляется национальным оператором почтовой связи (почтовые расходы).

При этом документами, подтверждающими почтовые расходы, являются расчетные документы в соответствии с Законом о РРО.

Ранее"Страна" информировала, что в Украине упростят получение адвокатской помощи для малообеспеченных.

Еще мы писали, что суд решил, что городской совет должен провести воду малообеспеченным гражданам.