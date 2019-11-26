Основанием для признания сделки недействительной по статье 225 Гражданского Кодекса может быть лишь абсолютная невозможность лица в момент ее заключения осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. Основой решения суда о недействительности сделки не может быть заключение экспертизы, основывающейся на предположениях.

Кроме того, дела о признании сделки недействительной на этих основаниях решаются с учетом как заключения судебно-психиатрической экспертизы, так и иных доказательств. Неполное исследование доказательств является основанием пересмотра дела судом первой инстанции.

Соответствующее положение содержится в постановлении Кассационного гражданского суда Верховного суда от 18 сентября 2019 года по делу № 311/3823/15-ц, информирует Юрлига.

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является сыном умершей. На момент смерти матери, истец был зарегистрирован по одному с ней адресу, потому фактически принял наследство, открывшееся после смерти матери. Однако, в июле 2015 года истцу стало известно, что его мать за месяц до своей смерти выдала доверенность на иное лицо и уполномочила последнего подарить брату истца жилой дом, что тот и сделал 7 мая 2009 года.

По словам истца, на время выдачи оспариваемых им сделок его мать не осознавала значения своих действий и не могла ими руководить, поскольку была тяжело больным человеком, принимающим сильнодействующие обезболивающие препараты, чем воспользовался его родной брат.

В связи с изложенным истец просил признать недействительной доверенность и договор дарения жилого дома; отменить запись о регистрации права собственности за братом на этот жилой дом.

Решением местного суда, оставленным без изменений определением апелляционного суда, иск удовлетворен.

В кассационной жалобе брат истца, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и нарушения норм процессуального права, просил отменить обжалованные судебные решения и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции на основании неполного исследования всех обстоятельств дела предыдущими судами.

КГС ВС кассационную жалобу удовлетворил, учитывая следующее:

- основанием для признания сделки недействительной по статье 225 ГК может быть лишь абсолютная невозможность лица в момент ее заключения осознавать значение своих действий и (или) руководить ими и в основу решения суда о недействительности сделки не может возлагаться заключение экспертизы, которая основывается на предположениях;

- дела о признании правовой сделки недействительной на этих основаниях решаются с учетом как заключения судебно-психиатрической экспертизы, так и иных доказательств.

Вместе с тем, суды первой и апелляционной инстанций, признавая оспариваемые правовые сделки недействительными, приняли во внимание лишь заключение посмертной судебной-психиатрической экспертизы, без учета иных доказательств, которые были по делу.

В частности вне поля зрения судов обеих инстанций остались доводы ответчика о том, что их с истцом отец предоставил нотариально удостоверенное письменное согласие своей умершей жены на дарение спорного домовладения их сыну.

Следовательно признавая договор дарения недействительным, суды не обратили внимание на то, что спорное домовладение принадлежало наследодателю на праве общей совместной собственности супружеской пары и 1/2 часть этого дома не могла войти в состав наследства после смерти женщины, поскольку принадлежала на праве общей совместной собственности отцу истца, предоставившему нотариально удостоверенное заявление о своем согласии на заключение договора дарения дома ответчику по делу.

Также необоснованными являются заключения судов относительно того, что из содержания справок о составе семьи, выданных сельским советом, истец не мог узнать о том, что владельцем спорного домовладения является ответчик, поскольку именно по содержания такой справки заметно, что председателем этого домовладения является истец, а другие являются зарегистрированными членами его семьи: отец, брат, дядя.

Ранее мы рассказывали, что суд имеет право признать договор дарения, если он был подписал при принуждении.

Еще мы рассказывали, что суд решил, как будут наказывать украинцев за строительство погребов во дворах.