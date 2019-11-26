В Белой Церкви ревнивый муж ногами избил до смерти неизвестного прямо на улице. Фото
В Белой Церкви Киевской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который забил парня до смерти.
Об этом информирует пресс-служба полиции области.
Отмечается, что оперативники Белой Церкви задержали молодого человека, который на днях лишил жизни незнакомца из-за ревности к жене.
Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел рядом со своей женщиной, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного.
Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков.
После совершенного нападавший убежал, но был задержан.
Ранее сообщалось, как под Марьинкой муж из ревности подорвал гранатой себя и жену.
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