В Белой Церкви Киевской области полиция по горячим следам задержала мужчину, который забил парня до смерти.

Об этом информирует пресс-служба полиции области.

Отмечается, что оперативники Белой Церкви задержали молодого человека, который на днях лишил жизни незнакомца из-за ревности к жене.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел рядом со своей женщиной, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного.

Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков.

После совершенного нападавший убежал, но был задержан.

Ранее сообщалось, как под Марьинкой муж из ревности подорвал гранатой себя и жену.

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