Мэр Харькова рассказал о своих отношениях с бывшим главой ХОГА Михаилом Добкиным. Об этом он сообщил в интервью "Стране".

По его словам, их интересы разошлись, когда Добкин начал вести свой блог в Твиттере.

"Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать", - сказал Кернес.

По его мнению, блогерская деятельность сделала из Добкина другого человека.

"Это был не Миша для меня, а какой-то другой человек. У нас сохранились личные отношения…", - рассказал глава Харькова.

По его словам, на данный момент Добкин не собирается возвращаться в большую политику, а хочет стать байкером.

"Он недавно был у меня в гостях, но я не увидел, чтобы он хотел работать. Он сказал, что хочет кататься на мотоциклах. Пришел ко мне с перстнем, я спросил, что это? А он ответил, что это специальный байкерский знак. Он просто понимает, что в Харькове дороги хорошие, и он может кататься на мотоцикле", - отметил Кернес.

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Кернес по-прежнему считает Авакова заказчиком покушения на себя в 2014 году.

Также мы писали, что Кернес рассказал, как люди Авакова собирались устроить Зеленскому "коридор позора" в Харькове.