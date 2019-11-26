У Бородянки киевлянка бросилась под пассажирский поезд из Ивано-Франковска
Очередная смерть на железной дороге в Киевской области - погибла 43-летняя женщина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Выяснено, что трагедия произошла вчера около 17:00 на железнодорожных путях неподалеку пгт. Бородянка Киевской области.
Пассажирский поезд Ивано-Франковск - Киев смертельно травмировал жительницу столицы.
Полиция выяснила, что 43-летняя женщина бросилась под колеса скоростного поезда, устанавливаются причины, побудившие к такому поступку.
Остановка поездов не произошло.
Следователи квалифицировали это событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что под Киевом после падения из поезда умер солдат, который ехал в зону ООС.
Еще мы писали, как во Львовской области под колесами поезда погибла пожилая женщина.