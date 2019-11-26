Очередная смерть на железной дороге в Киевской области - погибла 43-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Выяснено, что трагедия произошла вчера около 17:00 на железнодорожных путях неподалеку пгт. Бородянка Киевской области.

Пассажирский поезд Ивано-Франковск - Киев смертельно травмировал жительницу столицы.

Полиция выяснила, что 43-летняя женщина бросилась под колеса скоростного поезда, устанавливаются причины, побудившие к такому поступку.

Остановка поездов не произошло.

Следователи квалифицировали это событие по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, если они повлекли гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Киевом после падения из поезда умер солдат, который ехал в зону ООС.

Еще мы писали, как во Львовской области под колесами поезда погибла пожилая женщина.