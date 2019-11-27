Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не хотел участвовать в выборах Рады, по потом все равно туда пошел вместе с Оппоблоком, который провалился. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"Я не хотел в этом участвовать, но так как мэры разных городов высказывались, что они готовы участвовать, я не хотел отделяться от этих людей. Поэтому дал свое согласие, хотя получал другие предложения, более реальные", - заявил Кернес.

При этом, по его словам, он отказался идти на выборы вместе с партией "Оппозиционная платформа За жизнь", которая, по итогу, прошла в Раду, заняв второе место.

"Я дал согласие на участие в проекте "Партия мэров" - "Доверяй делам", но Рабиновичу (Вадим Рабинович - один из лидеров "Оппоплатформы" - Ред.) честно сказал, что я отказываюсь", - сказал Кернес, не пояснив конкретно, почему он отказался от предложения.

На вопрос о том, предъявлял ли он потом претензии Коломойскому и Ахметову, которые курировали Оппоблок, за провал партии на выборах, Кернес ответил: "Нет. Я обеспеченный человек. Как вы можете мне такие вопросы задавать? Какие компенсации?".

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Кернес рассказал, как люди Авакова собирались устроить Зеленскому "коридор позора" в Харькове.

Также мы писали, что мэр Харькова Кернес заявил, что губернатор Кучер отказывается с ним встречаться.