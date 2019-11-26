Президент США Дональд Трамп назначил своего зятя и советника Джареда Кушнера руководителем строительства стены на границе между США и Мексикой.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Washington Post во вторник, 26 ноября.

Передать руководство проектом Кушнеру Трампа вынудило "отсутствие прогресса" в строительстве, сообщает издание. Раз в две недели Кушнер проводит собрания в Белом Доме, на которых чиновники представляют отчеты о ходе строительства и распределении расходов. Кушнер, в свою очередь, передает им наставления президента.

Как сообщает издание, Кушнер потребовал, чтобы до весны в месяц возводилось от 30 до 35 миль (от 48 до 56 километров) заграждений, чтобы к концу 2020 года было закончен участок в 450 миль (около 724 километров).

До этого Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году.

Напомним, что Трамп объявил о строительстве стены в штате, который не граничит с Мексикой.

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