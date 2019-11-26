Правоохранители направили в суд дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Натальи Корчак, которая подозревается в недекларировании имущества на сумму более 544 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

"Прокурорами САП и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело об обвинении бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации", – сказано в релизе.

В ведомстве не назвали имени чиновницы, но сообщили, что речь идет о бывшей сотруднице НАПК, которая не задекларировала приобретенный в 2016 году ее близким лицом автомобиль стоимостью 544,39 тыс. грн.

Фото: facebook

Речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 гг. 28 октября 2019 года она была уведомлена о подозрении.

Напомним, что экс-главе НАПК Корчак объявили о подозрении из-за ее декларации.

Также мы писали о том, что в Соломенском суде отменили закрытие дела против экс-главы НАПК Корчак.