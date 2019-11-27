Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что уверен в своей победе на следующих выборах и привел данные закрытой социологии.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

В ответ на вопрос журналиста "Страны", как он намерен побеждать кандидата от "Слуги народа", если, как показали результаты местных выборов, даже попугай, которого выдвинут от Зеленского, может набрать хороший результат, мэр заявил: "победит Кернес, но не попугай".

По его словам, ему пришли данные закрытой социологии по Харькову, которую ему скинул харьковский олигарх Павел Фукс.

"Количество респондентов 1487. Партийный рейтинг "Слуга народа" – 36%, партия Геннадия Кернеса "Доверяй делам" – 30%, "За життя" – 14%, "Европейская солидарность" – 4,5%. Рейтинг мэра. Первый тур: Кернес – 48%, кандидат от "Слуги народа" – 32%, Фельдман - 8%, Юлия Светличная – 5%. Рейтинг президентской партии явно снижается. В прошлом месяце "Слуг народа" поддерживало 40%", - заявил Кернес.

По его мнению, на местных выборах ситуация для партии президента будет совсем иная, чем на парламентских.

"Ситуация к моменту их проведения изменится. Те, кто на выборах в Раду голосовал за неизвестных никому кандидатов, только потому, что они были от Зе!команды, сделают выводы - эти "победители" сегодня уже не появляются на округах", - сказал Кернес.

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Кернес рассказал, как люди Авакова собирались устроить Зеленскому "коридор позора" в Харькове.

Также мы писали, что мэр Харькова Кернес заявил, что губернатор Кучер отказывается с ним встречаться.