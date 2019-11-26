Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации (КГГА) во время получения взятки. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тысяч долларов за псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. В качестве посредника чиновник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из киевских ресторанов во время получения второй части взятки в размере 9 тысяч долларов. Первую часть он получил неделей ранее.

Фото: ssu.gov.ua

На данный момент задержанным готовится сообщение о подозрении по ст. 27 (мошенничество), ст. 27 (соучастие) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в Киеве невеста пыталась подкупить пограничника, чтобы ее жениху-россиянину разрешили въезд в Украину.

Также мы писали о том, что задержанная за взятку в $15 тысяч сотрудница Нацбанка оказалась его главным юрисконсультом.