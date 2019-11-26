Во время встречи "нормандской четверки" в Париже, которая должна состояться 9 декабря, ожидаются отдельные переговоры глав Украины и России.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Как сообщается, по данным источников, вероятность двусторонних переговоров оценивают как очень высокую. В столице Франции украинский лидер может получить приглашение посетить в будущем году торжества по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в Москве.

Как отмечает издание, об этом сообщил источник, знающий детали российско-украинских переговоров и подготовки саммита в столице Франции.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.

Вероятность того, что помимо саммита в "нормандском формате" в Париже состоится двусторонняя встреча господ Путина и Зеленского, информированный собеседник "Ъ" оценил как близкую к 100%. По его словам, на встречах, подобных предстоящему саммиту, несложно найти возможность поговорить наедине.

Отметим, что двусторонние встречи украинского и российского президентов практиковались и в период, когда у власти находился Петр Порошенко. Он и Владимир Путин находили возможность побеседовать отдельно от коллег по "нормандскому формату" во время четырехсторонних саммитов. В 2016 году разговор продлился больше 40 минут.

Как ожидается, на саммите "нормандской четверки" примут документ, в котором будут обозначены шаги по дальнейшей деэскалации конфликта в Донбассе. Как писала "Страна", его проект согласован.

Москве и Киеву есть что обсудить помимо урегулирования ситуации на востоке Украины. Между РФ и Украиной сейчас не только нет прямого авиасообщения, но также введены взаимные запреты на пролет самолетов над территориями двух государств. Но одна из самых острых проблем — газовая. Вопрос транзита через Украину пока не решен, и, судя по недавнему телефонному разговору Владимира Путина и Владимира Зеленского, эта тема уже обсуждается на президентском уровне.