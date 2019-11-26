Украина упала до 65-го места в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC), пишет Интерфакс-Украина.

Согласно исследованию, бизнес тратит 327,5 часа в год на налоговый учет, а по длительности учета НДС Украина заняла 176 место из 190.

Согласно материалам исследования, Польша спустилась сразу на 11 позиций, то есть с 69 места сразу на 77, Молдова улучшила свой показатель с 35 до 33 места, Беларусь не изменила свое место в рейтинге – 99, а Россия опустилась с 53-го на 58-е.

Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

Напомним, что в Раде зарегистрировали законопроект о криптовалюте, продажу которой обложат налогом.

Также мы писали о том, что налоговики заявили, что кассовые аппараты понадобятся даже тем ФОПам, которые не работают с наличными.