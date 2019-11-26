Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что его отношения с главой МВД Аресном Аваковым успокоились, однако он по-прежнему считает его заказчиком покушения на него в 2014 году. Об этом он сообщил в интервью "Стране".

На вопрос о том, как складываются их отношения с Арсеном Аваковым, Кернес ответил: "Мы успокоились".

В то же время, говоря о том, считает ли он его организатором покушения на него, Кернес заявил, что "тут ничего не изменилось".

Полный текст интервью читайте здесь.

Напомним, 28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Предположительно, инцидент произошёл около 12 часов дня. Во время пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе в него выстрелили (предположительно) из оружия калибра 7.62 мм. Кернес получил тяжёлое ранение, в результате которого было пробито лёгкое и печень, пуля прошла навылет. Он был срочно доставлен в больницу и прооперирован. Оправившись после покушения, Кернес заявил, что к попытке убийства причастны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Харьковской обладминистрации Игорь Балута.

Ранее сообщалось, что Кернес рассказал, как люди Авакова собирались устроить Зеленскому "коридор позора" в Харькове.

Также мы писали, что мэр Харькова Кернес заявил, что губернатор Кучер отказывается с ним встречаться .