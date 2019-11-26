Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в г.Золотое Луганской области во вторник. Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтон, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Верификация прошла во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятом на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске.

"Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Видео: facebook.com

Верификация началась в 12:00 26 ноября. Сотрудники ГСЧС Украины обследовали у Золотого 43,52 га территории, изъяли 79 взрывоопасных предметов, демонтировали шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения.

Напомним, что в Донбассе прекратились обстрелы на участках разведения войск.

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