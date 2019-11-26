Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что националисты, которые хотели устроить президенту Владимиру Зеленскому "коридор позора", являются людьми главы МВД Арсена Авакова. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

По его словам, обычно губернаторов представляют в зале облсовета, но тогда у самого входа собрались 500 активистов Авакова, которые хотели сделать президенту "коридор позора".

"Поэтому губернатора представили на закрытом совещании Укроборонпрома, лишь бы президент не увидел активистов", - отметил мэр.

На вопрос о том, откуда ему известно, что это люди именно Авакова, Кернес заявил: "Это активисты, которых контролирует Аваков, среди них Нацкорпус и еще часть активистов - радикально-настроенных людей, которые до этого активно протестовали против формулы Штайнмайера".

Полный текст интервью читайте здесь.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Кернес заявил, что губернатор Кучер отказывается с ним встречаться .

Также мы писали, что Игорь Райнин прокомментировал конфликт Кернеса и нового губернатора Харьковщины.