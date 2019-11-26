Служба безопасности Украины подозревает руководителей нескольких таможен Государственной фискальной службы на махинациях с импортом автомобилей и провела обыски в служебных помещениях Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможен. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы во вторник.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни организовали противоправный механизм растаможивания иномарок. Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин. Злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около тысячи авто, чем нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Во время обысков правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании автомобилей. Решается вопрос о наложении ареста на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблаченное СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривень по реализации транспортных средств.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением) и ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании 10 человек, в том числе семерых сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательств. Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК.

При этом в НАБУ не рассказали об обстоятельствах и деталях совершенного задержанными преступления.

В свою очередь заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский сообщил, что в его доме проходят обыски. При этом он заявил, что не может точно сказать, в рамках какого дела это происходит.

Напомним, что на Николаевской таможне прошли обыски из-за контрабанды удобрений.

Также мы писали о том, что СБУ поймала на взятке главного инспектора таможенного поста аэропорта "Борисполь".