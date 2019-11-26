Режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов, который 26 ноября получил премию Сахарова, предложил вернуть Украине ядерную бомбу.

Об этом он заявил во время заседания трех комитетов Европарламента в Страсбурге, пишет УНИАН.

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.

Однако, как отмечает Сенцов, никакой меморандум не смог помешать России аннексировать Крым.

"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.

Сенцов приехал в Страсбург на вручение правозащитной премии Сахарова, лауреатом которой он стал еще в 2018 году. Тогда он сидел в российской тюрьме и награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

Любопытно, что академик Сахаров, именем которого названа врученная Сенцову премия, до того как стать правозащитником был одним из разработчиков советского ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что в Лондоне Олегу Сенцову вручили премию имени Магнитского.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Сенцов призвал не возвращать Донбасс в Украину пока Путин у власти.