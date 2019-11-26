Сенцов в Европарламенте предложил вернуть Украине атомную бомбу
Режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов, который 26 ноября получил премию Сахарова, предложил вернуть Украине ядерную бомбу.
Об этом он заявил во время заседания трех комитетов Европарламента в Страсбурге, пишет УНИАН.
"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", – напомнил режиссер.
Однако, как отмечает Сенцов, никакой меморандум не смог помешать России аннексировать Крым.
"Раз у нас забрали Крым – нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят – обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", – считает Сенцов.
Сенцов приехал в Страсбург на вручение правозащитной премии Сахарова, лауреатом которой он стал еще в 2018 году. Тогда он сидел в российской тюрьме и награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.
Любопытно, что академик Сахаров, именем которого названа врученная Сенцову премия, до того как стать правозащитником был одним из разработчиков советского ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что в Лондоне Олегу Сенцову вручили премию имени Магнитского.
Ранее "Страна" сообщала, что Олег Сенцов призвал не возвращать Донбасс в Украину пока Путин у власти.