Во время специальной операции на таможне сбежал один из фигурантов дела о коррупции, известный предприниматель Вадим Альперин, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - сообщил президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию Национального антикоррупционного бюро по номеру 0 800 213 200.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский.

Фото: facebook.com

Напомним, 26 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Альперина в СМИ называют одним из главных контрандистов Украины. Сам он, однако, все эти обвинения отметал.

О крупнейших контрабандистских кланах Одессы можно подробно прочитать в нашем расследовании.