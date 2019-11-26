Мэр Харькова Геннадий Кернес не скрывает свои тяжелые отношения с властью и с новым губернатором Алексеем Кучером. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

Кернес прямым текстом говорит, что Кучер отказывается с ним встречаться. На вопрос познакомился ли он с новым главой Харьковской обладминистрации Алексеем Кучером, глава города ответил, что ни разу с ним не виделся.

"После назначения я сам ему позвонил, и предложил встретиться. Он отказался", - заявил Кернес.

По его словам, в разговоре он предложил обсудить важные вопросы, отопительный сезон, вопросы, которые поставил президент перед регионом, однако Кучер заявил, что не готов встречаться.

Полность Геннадия Кернеса читайте здесь.

Ранее сообщалось, что Игорь Райнин прокомментировал конфликт Кернеса и нового губернатора Харьковщины.

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