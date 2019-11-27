Сегодня антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Ему недавно сообщили о подозрении в махинациях с землей.

Следствие считает, что сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли государству ущерб на 93,5 миллиона. По этому делу в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

В САП сообщили, что участки вообще не принадлежали Львовской территориальной общине, а фактически использовались в качестве огородов и находились в собственности сельсовета.

По инсайдерским данным, прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен.

Сам Садовой назвал дело абсурдным, а конфликт исчерпанным. Также он заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. И добавил, что будет просить деньги у людей или что-нибудь продаст.

"Страна" следит за заседанием. Материал обновляется.

Прямой эфир суда над Садовым

13:22 Бывший мэр Яворова Львовской области Павел Бакунец, который на последних выборах единственный от Самопомочи прошел в Раду, готов взять Садового на поруки. Нардеп присутствует в зале. Говорит речь.

13:20 Судья приобщает материалы к делу.

13:17 Защитник Садового просит при назначении меры пресечения учесть заслуги Садового, в том числе перед Украиной. Среди заслуг называет привлечение инвесторов и развитие туризма, ремонт дорог и благоустройство.

13:13 Адвокат просит приобщить к делу декларацию о доходах и многочисленные благодарности, в том числе от митрополита львовского.

13:10 Адвокат Садового просит приобщить решения горсовета и результаты голосования депутатов по спорным земельным участкам, документы, подтверждающие, что земля принадлежит городу, а также личное дело мэра Львова и документы о составе его семьи.

13:00 Началось заседание

12:50 Как сообщает "Вголос", в ночь на 27 ноября несколько автобусов с молодыми людьми выехали из Львова в Киев, чтобы поддержать Андрея Садового на заседании ВАСК. В сеть выложили видеозапись разговора с молодыми людьми, которые ждали отправки автобусов. Мужчины отмечают, что едут в Киев, чтобы там поддержать Садового. За это им якобы платят по 1000 грн.