В Киеве правоохранители разоблачили дуэт мошенников в попытке присвоить 750 тыс. евро женщины, которой пообещали мандат народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что это половина от полной суммы, которую подельники планировали получить во время встречи с киевлянкой для обсуждения деталей преступной сделки. Однако женщина засомневалась в правдивости намерений мужчин и с соответствующим заявлением обратилась в правоохранительные органы.

Так, правоохранители разоблачили двух мужчин, которые мошенническим путем пытались завладеть 1,5 млн евро. В такую сумму фигуранты оценили свои "услуги" по решению вопроса в получении жительницей столицы мандата народного депутата.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленников задержали во время передачи первого транша, которая должна была состояться в районе станции метро "Черниговская". Средства изъяли. Задержанные предоставляют полицейским объяснения, готовятся материалы об объявлении им подозрения и избрания меры пресечения.

Оба фигуранты дела - жители столицы, 1973 и 1951 годов рождения, ранее судимые за различные преступления. Последнего месяц назад задерживали за совершение аналогичного преступления. Человек, создав представление о наличии у него связей во властных структурах, за 150 000 долларов пообещал посодействовать в назначении на пост председателя одной из райгосадминистраций. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения содержания под стражей и определил залог около 154 тыс. гривен, которую он уплатил и оказался на свободе.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что на Печерске очередная жертва "обменяла" в фейковом обменнике 42 тысячи долларов.

Также мы писали о том, что в центре Киева у хозяина ювелирного бизнеса из кармана вытащили 5 тысяч долларов.