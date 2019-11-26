На ферме в Московской области протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения условий содержания коров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным в VR показывают летнее поле.

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада". VR-очки создавались с учетом строения коровьих голов и особенностей зрения крупного рогатого скота. В разработке устройства участвовали ветеринары.

Фото: msh.mosreg.ru

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