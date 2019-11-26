Украинский режиссер и активист Олег Сенцов заявил, что до смены режима в России конфликт на Донбассе нужно заморозить. Об этом он заявил в Страсбурге в ходе встречи с группой депутатов Европейского парламента передает Интерфакс-Украина.

"На данном этапе я считаю, что, пока в России не изменится режим, после которого возможны изменения, в том числе и территориальные в Украине – возврат территорий, - мы должны этот конфликт заморозить и развиваться отдельно от этих территорий. Только потом мы можем вернуться к этому вопросу, потому что пока Путин у власти, мы его решить не сможем. А то, что он предлагает и куда он нас заманивает – это ловушка и наш проигрыш", - считает Сенцов.

При этом он сравнил временно оккупированные территории с зараженной гангреной конечностью: "Мы можем ее отрезать и вылечиться, либо она сгниет вместе с организмом".

Кроме того, режиссер заявил, что приветствует переговоры, в результате которых прекратится огонь и будут освобождены все пленные и политические заключенные. "Но ни я, ни большинство украинцев не признаем сдачу украинских интересов, сдачу территорий под реальный контроль Путина", - заверил он.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным.

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