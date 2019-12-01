Декабрь – последний месяц в Году Желтой Земляной Свиньи. Это месяц подведения итогов и переломный этап для многих представителей разных знаков зодиака. Кого ожидают приятные сюрпризы, а кто встретится с негативными изменениями.

Читайте гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2019 года.

Овен (20.03 - 21.04)

Овнов в декабре может поглотить совсем не рабочее настроение. Важные переговоры стоит отложить на январь, а тем временем заняться приятной подготовкой к празднику, продумать сюрпризы и подарки близким. В семье у вас все складывается благополучно. Но вам будто чего-то не хватает и есть завидное стремление все улучшать! Помните, что лучшее – враг хорошего. Главное – дарить друг другу позитивные эмоции и поддерживать свою вторую половинку. Совет: вам нужно работать над проявлением заботы, созданием уюта, тепла, праздничного настроения.

Телец (19.04 - 22.05)

У Тельцов могут появиться отношения на расстоянии. Не бойтесь говорить со своим партнером, открываться друг другу, проявлять чувства. Ваш напряженный график может отразиться на здоровье, у вас масса эмоций (не всегда позитивных). Вы будто живете на пределе сил и возможностей, но вместе с тем ходите по кругу. Совет: Нехватку энергии можно компенсировать, позволив себе побыть наедине с собой, займитесь вопросами здоровья.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Звезды обещают подъем жизненных сил и реализацию сексуального потенциала. Декабрь может стать судьбоносным и в плане исполнения других ваших желаний. Некоторые из них могут осуществиться и полностью перевернуть вашу жизнь, например, переезд в другой город или смена работы. Есть только один момент, который "якорит" все новое - это ваше нежелание отпустить прошлое. Совет: не позволяйте манипулировать собой, откройтесь второй половине, расскажите о том, какими видите ваши дальнейшие отношения.

Рак (21.06 - 23.07)

Для Раков предстоит сложный месяц, может подкрасться хандра, застой в отношениях и на работе. Проработайте ваши цели. Помните, что ваши колкости вернутся бумерангом - подчиненные могут объявить саботаж, а партнеры начнут подводить. Нужно сконцентрироваться на возрождении отношений, обдумать свои ошибки и спокойнее относится к некоторому несогласию в сферах вашей жизни. Совет: не думайте о прошлом и не сожалейте о нем, позвольте себе чем-то заинтересоваться, попытайтесь восстановить потенциал.

Лев (22.07 - 24.08)

Авантюрные по своей природе Львы позволят себе насладиться жизнью. Но ваша семья окажется сдерживающим фактором на пути к расточительству или желанию запустить свое здоровье. В целом у вас слаженные отношения без кризисных переживаний. Но это может повергать Льва в уныние, поскольку покажется скучным. Совет: Гармонизируйте ваши отношения, выводите их в радостное совместное русло. Ищите то, что принесет вам физическое наслаждение, новизну чувств.

Дева (22.08 - 24.09)

Для тех, кто в паре, месяц будет стабильным и благополучным, если успеете проработать неразрешенный конфликт. В декабре появится шанс для возрождения любовных эмоций и карьерного роста. Чтобы не упустить выгодное предложение – смело решайтесь на любые авантюры. Проблема в семье может возникнуть в финансовой плоскости, однако все разрешится благодаря неожиданной премии или наследству. Совет: уделите время своему избраннику, выясните, что его беспокоит.

Весы (22.09 - 24.10)

У Весов все мысли могут быть направлены на отдых со своей половинкой, романтику, сюрпризы и внимание со стороны партнера. Но вместе с тем, вы подходите к некому переосмыслению, новому жизненному этапу. В нем важно нести ответственность за свои поступки. В жизни могут случится важные перемены, которые потребуют эмоциональной стабильности. Совет: не стремитесь заполучить продвижение по карьере любой ценой, отвлекитесь от материального и осознайте истинные причины своего финансового застоя.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Жизнь любит преподносить неприятные сюрпризы Скорпиону, который обычно неудачи превращает в жизненный опыт. В этом месяце чаша терпения переполнится окончательно и выкрутиться из сложных отношений не удастся. Вас захлестывают переживания, с которыми вы справляетесь достаточно инфантильно. Декабрь будет философским: вы сможете обратить внимание на то, чтобы поменяться изнутри. Впереди вас ждет судьбоносная встреча, которая подарит творческий запал и положительные эмоции. Совет: попытайтесь сохранить ваши отношения только при помощи чувств и эмоций, без негатива, скандалов.

Стрелец (22.11 - 22.12)

У Стрельцов в декабре стоит задача направить силы на создание изобилия, как материального, так и духовного. В течение всего месяца вас будут волновать все, что связано с семьей и близким окружением. В начале месяца вы будете жизнерадостными, это поможет укрепить ваши связи, положение на работе. В конечном итоге вы поймете, что стремитесь к созданию семьи, будете стараться примириться с недругами и расстаться с теми, с кем не удалось найти общих точек соприкосновения. Совет: Сконцентрируйтесь на земных радостях. Свободолюбивые Стрельцы могут внезапно объявить про увольнение или захотят отправиться в отпуск. Главное – во всех вопросах проявить взвешенность и решительность.

Козерог (21.12 - 21.01)

Козероги захотят пересмотреть окружение в личной и рабочей сферах. Астрологи советуют контролировать свои эмоции в не самый лучший для вас период. Вас изрядно штормит, не хватает деликатности, чуткости и меры. Вам предстоит проявить жесткий характер и защитить отношения от влияния извне. В этом месяце предстоит решать финансовые вопросы. С близкими стоит проявить теплые эмоции. Совет: проявите заботу к своим близким, новизну чувств в отношения помогут вернуть совместные прогулки, поездки, свидания.

Водолей (20.01 - 19.02)

Водолеи в декабре будут просто разрываться между семьей, работой, детьми и друзьями. Месяц принесет много эмоциональных контактов и переговоров. Вам предстоит обсуждать проблематику достигнутого и разрабатывать планы на предстоящий период. У вас много ожиданий на этот месяц. В целом, дни будут благоприятными, чтобы завершить проекты и закрыть все наболевшие вопросы, в том числе связанные с финансами и здоровьем. Совет: наслаждайтесь тем, что есть сейчас, проработайте свое упрямство и не занимайтесь разрушительным самоедством. Старайтесь все вопросы решать полюбовно.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Рыб могут увлечь новые отношения или они сами станут инициаторами романтической встречи. Неожиданно для самих себя они станут немного мягче и сумеют приструнить свой негатив и нервозность. Месяц подойдет для самых смелых перемен в карьере или на личном фронте. Вы сумеете адаптироваться к изменениям, благодаря совету специалиста. Ваша интеллектуальная сфера выходит на пик. Совет: подойдите к своим рабочим и любовным отношениям творчески, не ставьте завышенные требования к избраннику, просто наслаждайтесь процессом.