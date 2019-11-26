В Днепре автомобиль Daewoo на полном ходу сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. От удара она подлетела вверх, сделала сальто и упала на землю.

Этот жуткий инцидент произошел утром во вторник, 25 ноября и попал на видео.

В ролике видно, что автомобиль, приближаясь к пешеходному переходу, даже не сбавил скорость. После аварии водитель сразу же остановил машину и бросился к пострадавшей. На помощь девушке поспешили и очевидцы ДТП.

На месте аварии работали полиция и медики. Сбитую девушку увезли в больницу Мечникова. У нее диагностировали перелом основания черепа, перелом голени, множественные ушибы и ссадины. Медики оценивают состояние пострадавшей, как крайне тяжелое.

По словам главврача больницы Мечникова Сергея Рыженко, девушка поступила в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи отделения реанимации борются за ее жизнь, но у нее уже дважды останавливалось сердце.