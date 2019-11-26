Москва посылает определенные сигналы Киеву и Европе накануне встречи в Нормандском формате 9 декабря.

Сегодня вышла статья о перспективах урегулирования на Донбассе. Ее автор – Алексей Чеснаков, политтехнолог из окружения Владислава Суркова, который у Путина курирует Украину.

В статье звучат довольно жесткие мессиджи относительно Украины. У Суркова призывают не идти на односторонние уступки Зеленскому по поводу Донбасса. И прямо говорят: если не удастся договориться с новым украинским президентом – Россия готова укреплять "ЛДНР" (что бы это ни значило) и ждать смены власти в Украине.

То есть действовать по той модели, которую Кремль избрал в отношении Порошенко.

"Страна" разбирает ключевые тезисы, которые у Суркова хотят донести будущим визави за столом нормандской встречи.

"Без компромиссов". О чем статья Чеснакова

Статья называется "Без компромиссов" и призывает осторожно подходить к любым уступкам Украине по Донбассу. Хотя, судя по заголовку – компромиссов с Киевом следует как бы вообще избегать. Причина – неустойчивое, по мнению Чеснакова, положение Зеленского в президентском кресле.

Статья начинается с перечисления "иллюзий", которые возникли в РФ после избрания Зеленского. В частности – надежд, что Минский процесс будет разблокирован до конца 2019 года. Чеснаков называет это "завышенным ожиданием" и призывает не ждать многого от саммита "Нормандской четверки".

"Оптимистичные ожидания игнорируют реалии внутриполитической ситуации на Украине и преувеличивают готовность президента Зеленского и украинской правящей элиты в целом платить свою часть политической цены за реинтеграцию Донбасса", - утверждает кремлевский политтехнолог.

По его мнению, внешний курс Украины при Зеленском не отличается от повестки Петра Порошенко.

"Минские соглашения продолжают рассматриваться как "плохая сделка", заключенная в условиях военного поражения, которую либо следует блокировать, чтобы оправдывать сохранение антироссийских санкций, либо пересмотреть в соответствии с украинскими интересами. Одновременно Зеленский хочет продемонстрировать своим избирателям, что предпринимает все возможное, чтобы достичь мира на Востоке, при этом не переступив ни через одну красную линию", - описывает логику украинской власти, как он ее видит, Чеснаков.

Более того, он напомнил, что представители Зе-команды впервые открыто допустили возможность выхода Украины из Минских соглашений.

Эти заявления Украины ломают формулу "мир в обмен на санкции", которую не раз артикулировали в Европе. Мир в Москве видят на условиях Минска-2, а если Киев не готов его выполнять, то значит мира не будет.

В то же время в Европе рассчитывали, что Москва пойдет на уступки новому украинскому президенту, который в начале своей карьеры будет пытаться закончить конфликт.

"России предлагали продемонстрировать "добрую волю" и пойти на компромиссы, потакая молодому украинскому президенту, чтобы не упускать якобы уникальный шанс на урегулирование", - скептически формулирует Чеснаков.

Он также описывает модель урегулирования на Донбассе, которую с приходом Зеленского к власти начали продвигать в ЕС. Это всеобщие местные выборы в Украине одновременно с аналогичным голосованием в "ЛДНР".

"Первоначально цель западных переговорщиков состояла в том, чтобы создать условия для проведения выборов в Донбассе одновременно с местными выборами на всей территории Украины в 2020 году. Избрание на них признанных Киевом представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в свою очередь, решило бы проблему отсутствия прямого диалога между центральной властью и неподконтрольными территориями, а также ускорило бы процесс их реинтеграции", - пишет политтехнолог.

Однако Украина и тут, по мнению Чеснакова, "все испортила". Первые шаги Украины на этом направлении – подписание формулы Штайнмайера - вызвали политический кризис в стране. А после заявлений команды Зеленского и его самого о пагубности Минска, в Кремле, как пишет Чеснаков, наступил пессимизм в отношении перспектив диалога с украинским президентом.

Этот пессимизм возник вследствие ряда событий и факторов.

Во-первых, противоречия и метания в команде Зеленского. Когда Пристайко 2 сентября согласовывает формулу Штайнмайера, а Кучма после этого в Минске отказывается ее подписывать.

Во-вторых, Москву смущают заявления о "красных линиях", которые противоречат Минским соглашениям. Это отказ от закрепления в Конституции особого статуса Донбасса (Чеснаков называет его "ключевым условием"). А также требование ликвидации "ЛДНР" и передачи контроля над границей – как условие выборов на Донбассе. Что противоречит даже согласованной в Киеве формуле Штайнмайера – не говоря уже о Минске-2.

Относительно того, каким будет особый статус – тоже есть вопросы. Заявления Зеленского, что Рада перепишет закон "Об особенностях самоуправления ОРДЛО" Чеснаков назвал "попыткой переписать полномочия автономии Донбасса", зафиксированные в действующем законе об особом статусе.

"Эти "красные линии" прямо противоречат заложенной в Минских соглашениях и "формуле Штайнмайера" логике. Согласно формуле, постоянный особый статус отдельным районам Донбасса должен быть предоставлен после признания местных выборов ОБСЕ (т.е. БДИПЧ ОБСЕ), а процесс восстановления суверенитета Киева над границей начинается на следующий день после выборов и заканчивается после "всеобъемлющего политического урегулирования" и вступления в действие новой Конституции с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (п. 9, 11). А значит, особый статус должен быть предоставлен до возвращения границы. До этого момента контроль над границей может осуществляться только сотрудниками военизированных структур республик (в Минских соглашениях не заложена позиция о вооруженной миссии каких-либо иных организаций)", - пишет политтехнолог.

Поэтому в интересах Кремля – требовать четких гарантий от Киева, прежде чем идти на любые компромиссы, заключает он. И не давать односторонних авансов – особенно в политической части Минских соглашений.

Такое требование диктуется, говорит Чеснаков, слабостью власти Зеленского.

"Позиции Зеленского внутри страны выглядят не такими уж прочными, чтобы рассматривать его как переговорщика, готового гарантировать выполнение всех внешних договоренностей", - говорит он.

Политтехнолог перед встречей в Нормандском формате намекает, что в РФ не будут вести серьезный диалог с Зеленским, если он будет нарушать обязательства, потакая улице (как это уже было с отведением войск).

"Если же украинский президент не может выполнять свои обязательства, ссылаясь на проблемы внутри страны или требуя для себя изменения условий сделки, для России он перестает быть ценным партнером в диалоге. Для Кремля нет никакого смысла вести субстантивные переговоры со слабым украинским президентом — опыт переговоров с Порошенко является тому хорошим доказательством", - пишет Чеснаков.

При этом он считает, что Зеленскому вполне по силам удержать тех же националистов под контролем.

"Действительный потенциал оппонентов Зеленского для раскачки ситуации в свою пользу, в том числе силовым способом, а также раздробленность команды президента, которую уже преследуют постоянные скандалы, являются важными, но не критическими факторами".

Однако, делает вывод Чеснаков, на фоне социальных и экономических проблем, которые ждут Украину в 2020 году, Зеленский может не захотеть рисковать распадом своей властной команды, которая может взбунтоваться против исполнения Минских соглашений. При этом отказаться от сделанных ранее уступок по Минску-2 Россия будет уже не в состоянии. "То есть фактически речь в таком случае может идти если не о сдаче позиций, то об их существенном ослаблении", - говорит политтехнолог.

Поэтому пока Чеснаков считает, что на Донбассе по итогам Нормандской встречи будет сохраняться статус-кво - но с полным прекращением огня в 2020 году и нормализацией гуманитарной ситуации, и даже отказом от некоторых инструментов экономической блокады.

А дальше ситуация может, по мнению автора статьи, развиваться по трем сценариям.

"Инерционный сценарий. Если Зеленский сохранит свою популярность, России выгодно требовать от него полного выполнения Минских соглашений и придерживаться нынешней линии по буквальному выполнению всех договоренностей, делая шаги навстречу лишь в некоторых, обоснованных ситуациях.

Позиционный сценарий. В случае, если Зеленский будет постепенно терять поддержку внутри страны и усилятся риски принесения в жертву имплементации Минских соглашений ради сохранения популярности украинской власти, России выгодно занять выжидательную позицию, ожидая, кто выйдет победителем из внутриукраинского конфликтов.

Радикальный сценарий. Если Зеленский превращается в слабого президента и не сможет выполнять свои обещания, то с ним вообще нет смысла договариваться и необходимо лишь сохранять номинальное присутствие в переговорном процессе без каких-либо решений до момента смены власти в Киеве. При этом одновременно естественным выглядит укрепление переговорных позиций Донбасса в диалоге уже с новой украинской властью".

В заключение Чеснаков призывает "не идти ни на какие уступки украинской стороне и не соглашаться на пустые компромиссы, требовать ясности относительно официальной позиции по ключевым вопросам урегулирования - прежде всего, по закону об особом статусе".

Что означает статья

Анализ ситуации от политолога Чеснакова, который считается выразителем точки зрения одного из главных регуляторов политики Путина по Украине – Владислава Суркова – вышел накануне нормандской встречи.

Поэтому выглядит он как предупреждение – не только Украине, но и европейцам. Скорее даже больше Берлину и Парижу, чем Киеву, с которым авторам статьи как бы все понятно.

Европу стараются подготовить к жесткой позиции Кремля по Донбассу в Париже. Видимо, для того, чтобы европейские кураторы Украины успели подкорректировать позиции Зеленского перед встречей 9 декабря. Ведь ЕС заинтересован в результативной встрече – поэтому наверняка согласование позиций с Украиной накануне саммита идет постоянно.

При этом Чеснаков приоткрыл завесу над итоговым коммюнике встречи 9 декабря, которое уже согласовано. Это полное прекращение огня в 2020 году, частичное снятие экономической блокады Донбасса и смягчение гуманитарных условий для жителей "ЛДНР".

Однако очевидно, что статья помощника Суркова появилась не по поводу этих пунктов (они в ней рассматриваются как второстепенные). Материал приурочен к главной теме за столом нормандских переговоров – закону об особом статусе и выборам в "ЛДНР".

Судя по тональности материала, Киев намерен показать в Париже совсем не то, чего бы хотели увидеть в Москве. А именно – исполнения Минских соглашений. Причем из слов Чеснакова видно, что Москва настаивает на их буквальном исполнении – с занесением в Конституцию особого статуса.

Впрочем, эту вероятность в Москве рассматривают как невысокую. Итоговые сценарии, которые формулирует Чеснаков – это не самостоятельные вероятности, а последовательность. Сначала, пока у Зе есть рейтинг, Кремль будет требовать выполнения Минска. Затем, если президент начнет его терять или потеряет совсем, превратившись в Порошенко – "укреплять переговорные позиции Донбасса" и ждать смены власти в Украине.

Которая, видимо, по мнению Москвы, пройдет в условиях еще более полного краха майдановской парадигмы и окончательной победы умеренных сил, готовых идти на реализацию политической части Минских соглашений.

То есть речь идет о том, что Москва готова поддерживать "ДНР" и "ЛНР" столько, сколько нужно будет, пока Украина не будет готова интегрировать эти территории на условиях Минска-2.