По основной версии следствия, ЧП на территории воинской части в Балаклее, где во время работ по разминированию погибли и были раненные военнослужащие, произошло из-за не соблюдения техники безопасности.

Об этом сообщил глава следственного управления Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава Алексей Новиков, во время пресс-конференции в Харькове, передает Укринформ.

"На сегодняшний день рассматривается несколько версий. Назначены экспертизы. Допрошено уже более ста человек. Но мы склоняемся к тому, что это именно те лица, которые непосредственно выполняли работы с боеприпасами, не соблюдали технику безопасности. Один человек, который был непосредственно причастен к этому и находился в автомобиле, в кузове которого и произошел взрыв, погиб сразу. Взрыв был локальный во время плановых работ", - сказал Новиков.

Также в ГБР отметили, что конченые выводы будут делать эксперты.

Как писала "Страна", 15 ноября в 14:30 на арсенале в Балаклее на специально оборудованной площадке для утилизации боеприпасов произошло около 20 взрывов. Вследствие этого чрезвычайного происшествия двое военнослужащих-саперов погибли, пятеро получили ранения.

17 ноября в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи умер водитель, старший солдат, получивший тяжелые травмы в результате взрывов.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода.

16 ноября Генштаб ВСУ выразил предположение, что вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые готовили для утилизации, в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что трагедия на складах боеприпасов в Балаклее стала результатом служебной халатности, "за которую понесут ответственность конкретные должностные лица".