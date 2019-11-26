Безналичный курс доллара пробил психологическую отметку в 24,0 грн/$: по итогам торгов 26 ноября, он потерял 3 копейки, и остановился к закрытию межбанка в рамках 23,98-23,99 грн/$. Наличные ценники рухнули сразу на 10 копеек, и средний курс продажи валюты людям оказался в рамках 24,10-24,15 грн/$. Курс выкупа потерял сразу 15 копеек и зафиксировался в диапазоне 23,80-23,90 грн/$. Сдавать доллар стало совсем невыгодно.

Межбанк сегодня работал достаточно активно, однако объемы торгов в итоге оказались не очень большими - до $200 млн. При этом Нацбанк по традиции вышел с покупкой привычных $30 млн, платил за них по 23,98-23,99 грн/$.

"Активнее всего валюту продавали наши экспортеры. Нерезиденты, от которых ждут продаж доллара под покупку новых выпусков гособлигаций, были не очень активны", - рассказал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Минфин продал ОВГЗ на 2,39 млрд грн при средней доходности 12,4% годовых. При огромном спросе на 4-летние бумаги - на уровне 7,7 млрд грн. То есть спрос втрое превышал предложение.

"Главным курсовым трендмейкером сегодняшних торгов стал аукцион Минфина, который разместил большую часть гособлигаций на привлекательный для инвесторов срок 1365 дней, что позитивно повлияло на объемы валютного предложения", - объяснил настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Влияние на курс было больше психологическим, чем фактическим: бизнес понимал, что покупатели ОВГЗ будут продавать доллар завтра - в день оплаты бумаг, и точно обвалят курс, потому старались конвертировать валюту сегодня.

"Еще с продажей валюты торопились из-за грядущего Дня Благодарения в Соединенных Штатах. Не будут работать банки - значит не будут работать корсчета, и ходить доллар. Потому лучше завершить все проплаты и сделки заранее. В четверг, 28 ноября, в США официальный выходной, а в пятницу - полувыходной. Будут работать не все структуры", - прояснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Завтрашние валютные торги обещают быть достаточно активными. Казначеи ждут старта межбанка в рамках 23,96-24,0 грн/$, но допускают к вечеру укрепление гривны до 23,90 грн/$. Многое будет зависеть от активности покупок доллара Нацбанком, и его ценников.

"Может это укрепление нацвалюты будет последним в этом году. Покупатели бумаг после сегодняшнего размещения ОВГЗ под 12,4% годовых, высчитали, что выгоднее брать украинские еврооблигации в долларах (обращающиеся за границей). Или вообще перейти на бонды Укрэксимбанка или Ощадбанка. При доходности в районе в 6% там ниже курсовые риски и комиссии. Хотя в целом активность западных брокеров по покупке наших бумаг будет серьезно сокращаться: в 20 дней декабря (до католического Рождества) они практически не совершают активных операций. Занимаются распределением прибыли и отчетностью. Так что с их стороны доллар больше не потечет, на межбанке останутся только наши экспортеры и гривна может перестать серьезно укрепляться", - спрогнозировал Невмержицкий.

Напомним, что НБУ опустил курс доллара ниже отметки 24 грн/$.

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