Два порнографических ролика появились на странице представительства британского правительства в Уэльсе в соцсети Twitter. Видео оказалось ретвитом с другого аккаунта, пишет BBC.

Под первым порнороликом была подпись: "Оцени меня по шкале от одного до десяти и сделай ретвит, чтобы получить маленький подарок в личные сообщения".

В подписи ко второму видео с "клубничкой" также обещали некий "презент" в личных сообщениях тому, кто сделает перепост. Стоит отметить, что непристойные видео достаточно быстро удалили с правительственного аккаунта.

Администраторам пришлось официально извиняться. Казус они объяснили тем, что это происки хакеров.

"Мы знаем, что наш аккаунт ранее подвергся кибератаке. Мы приносим извинения тем, кого оскорбил опубликованный материал", - говорилось в сообщении.

Фото: twitter.com

Напомним, что под Одессой в гинекологическом кабинете пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах.

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