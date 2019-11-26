Инспекторы по парковке на Крещатике в Киеве начали массово забирать машины на штрафплощадку, которые припарковали на запрещенных согласно ПДД местах. Об этом сообщает Инспекция по парковке на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Крещатике одновременно работают несколько автомобилей-эвакуаторов. "Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве инспекторы начали эвакуировать неправильно припаркованные авто. В тестовом режиме киевские инспекторы начали работать в апреле этого года.

Также "Страна" писала пошаговую инструкцию о том, как в Киеве изменили правила возвращения авто после эвакуации.

Кроме того, патрульные объяснили, как штрафуют за парковку на местах для инвалидов.