В сети опубликовано видео, на котором запечатлены молодые люди, которые под рэп-музыку греются у Вечного огня Мемориального комплекса. При этом они матерятся, плюют в огонь, пытаются поджарить в нем булку и суют в пламя ноги. Вероятно, они довольны своим поведением, поскольку свои действия они записали на видео. Позже оно было опубликовано в инстаграм-канале h.nikolaev.

Уточняется, что молодые люди осквернили своим поведением Мемориальный комплекс, который находится в Николаеве на улице Адмиральской возле Вечного огня.

Стоит отметить, что в последнее время сообщения о деструктивном поведении молодежи и подростков появляются все чаще. В частности, под Винницей 15-летний школьник разгромил 15 могил на двух сельских кладбищах.

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