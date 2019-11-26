В одной из воинских частей во Львовской области обнаружили недостачу бронетанкового имущества на 8,9 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры западного региона области.

"Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и в результате обнаружена недостача бронетанкового имущества на сумму в 8,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по указанному факту внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к воинской службе). Досудебное следствие проводит территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове.

Ранее сообщалось, что НАБУ установило, что экс-директор "Львовского бронетанкового завода" скрыл квартиру в Вене и фирму в Белизе.

Также мы писали, что Укроборонпром" уволил директора "Киевского бронетанкового завода".