26 ноября в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" встретится в ответном мачте с "Манчестер Сити". "Горняки" уже встречались с англичанами на своем поле в Харькове в первом туре. Тогда игра завершилась с неутешительным для подопечных Луиша Каштру счетом 0:3.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Страна" будет вести текстовый онлайн Манчестер Сити - Шахтер с 21:00.

Где смотреть

Прямая трансляция матча будет доступна на канале Футбол 1, а также на Oll.tv и "Матч! Футбол 2". В записи игру можно будет посмотреть 27 ноября в 00:30 на канале "Матч! Футбол 1", в 07:55 на канале "Матч ТВ" и в 09:00 на канале "Футбол 2".

Перед игрой

В случае победы "оранжево-черные" включатся в борьбу за первое место в группе. Сегодня на поле не выйдут Тайсон и Марлос, а также Соломон и Дентиньо.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в случае выигрыша сегодня гарантируют выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. У англичан на поле не выйдут Серхио Агуэро и защитник Александр Зинченко.

По традиции игроки "Шахтера" прогулялись по принимающему городу в день матча и пообщались с болельщиками.

Положение в группе "Шахтера"

В группе С после четырех игр "Шахтер" занимает вторую строчку с 5 очками. Первое место у "МанСити" - 10 очков, третье - "Динамо Загреб" 5 очков, четвертое - "Аталанта" 1 очко.

Первый матч с англичанами закончился для "горняков" со счетом 0:3.

Во втором туре "Шахтер обошел "Аталанту" 1:2.

В третьем туре сыграл вничью с "Динамо Загреб" 2:2.

Ответная игра с хорватами также завершилась ничьей 3:3.

И В Н П З-П О Манчестер Сити 4 3 1 0 11-2 10 Шахтер 4 1 2 1 7-9 5 Динамо Загреб 4 1 2 1 9-7 5 Аталанта 4 0 1 3 3-12 1

В параллельной встрече сегодня "Аталанта" играет с хорватами.