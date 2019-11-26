Манчестер Сити - Шахтер. Где смотреть футбол сегодня
26 ноября в предпоследнем матче группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" встретится в ответном мачте с "Манчестер Сити". "Горняки" уже встречались с англичанами на своем поле в Харькове в первом туре. Тогда игра завершилась с неутешительным для подопечных Луиша Каштру счетом 0:3.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Страна" будет вести текстовый онлайн Манчестер Сити - Шахтер с 21:00.
Где смотреть
Прямая трансляция матча будет доступна на канале Футбол 1, а также на Oll.tv и "Матч! Футбол 2". В записи игру можно будет посмотреть 27 ноября в 00:30 на канале "Матч! Футбол 1", в 07:55 на канале "Матч ТВ" и в 09:00 на канале "Футбол 2".
Перед игрой
В случае победы "оранжево-черные" включатся в борьбу за первое место в группе. Сегодня на поле не выйдут Тайсон и Марлос, а также Соломон и Дентиньо.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в случае выигрыша сегодня гарантируют выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. У англичан на поле не выйдут Серхио Агуэро и защитник Александр Зинченко.
По традиции игроки "Шахтера" прогулялись по принимающему городу в день матча и пообщались с болельщиками.
Положение в группе "Шахтера"
В группе С после четырех игр "Шахтер" занимает вторую строчку с 5 очками. Первое место у "МанСити" - 10 очков, третье - "Динамо Загреб" 5 очков, четвертое - "Аталанта" 1 очко.
Первый матч с англичанами закончился для "горняков" со счетом 0:3.
Во втором туре "Шахтер обошел "Аталанту" 1:2.
В третьем туре сыграл вничью с "Динамо Загреб" 2:2.
Ответная игра с хорватами также завершилась ничьей 3:3.
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|О
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|11-2
|10
|Шахтер
|4
|1
|2
|1
|7-9
|5
|Динамо Загреб
|4
|1
|2
|1
|9-7
|5
|Аталанта
|4
|0
|1
|3
|3-12
|
1
В параллельной встрече сегодня "Аталанта" играет с хорватами.