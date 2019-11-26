Рождественский городок начали обустраивать на Софийской площади в Киеве. Официально он заработает 14 декабря. Об этом сообщает ТСН.

Уточняется, что первым делом начали монтировать подставку-стержень для елки. В этом году 30-метровое главное новогоднее дерево страны быдет не целым, а собранным из множества веток. Также на Софийской площади появились конструкции для сцены.

Монтаж главной елки Украины. Фото: tsn.ua

Напомним, к Новому году в центре Киева обустроят две праздничные зоны: на Софийской и Контрактовой площадях. Главная елка страны зажжет огни после парада Щелкунчика 19 декабря в 19:00 в День святого Николая.

Также мы сообщали, что на новогодние праздники в Киеве откроют Королевство лайков и резиденцию святого Николая.