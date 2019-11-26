В селе в Луганской области был убит ветеран Антитеррористической операции Юрий Гундарь. Об этом сообщил ветеран АТО, писатель и блогер Валерий Ананьев на своей странице в Facebook.

Ветеран АТО Юрий Гундарь. Фото: Facebook/Валерий Ананьев

"На этих выходных Юру нашли зарезанного в канаве, где он пролежал около 10 дней… Юрий был бы последним человеком, который заслуживает так погибнуть. Но произошло все именно так. Не знаю, была ли его смерть героической, но жизнь была героической – точно", – написал он.

Скриншот: Facebook/Валерий Ананьев

Как сообщалось, на прошлой неделе в Киеве скончался ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Он был жестоко избит 9 ноября в подъезде своего дома.

Также мы писали, что в центре Киева на ступеньках бара "Пророк" ветеран АТО взорвал гранату. Погибли двое. Ранена девушка.