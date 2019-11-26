Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

"Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. при строительстве жилья для правоохранителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительная правовая квалификация дела - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Детективы НАБУ расследуют это дело с июля 2019 года.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что после обыска НАБУ задержало Сергея Тупальского, заместителя начальника Киевской таможни.

Также мы сообщали, что мэрию Одессы обыскивали детективы СБУ, ГБР и ГПУ.