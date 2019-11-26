В списке "Небесной сотни", куда входят погибшие во время протестов на Майдане в 2014 году и награжденные украинскими властями, включили десятки людей, гибель которых не связана с расстрелами. Об этом юрист Елена Лукаш написал в на своей странице в соцсети.

Изучив причины смерти людей из списка "Небесной сотни", Лукаш сформировала четыре группы людей, которые попали туда по другим причинам.

В первой из них находятся те, кто был связан с массовыми протестами, однако погиб не из-за действий правоохранителей. "Необъяснимые включения в список "Небесной сотни" - озаглавила эту группу Лукаш. Она включила в нее 24 человека.

1. Ольга Бура. Умерла 10 марта 2014 года от укола лидокаина, введенного врачом Майдана. Причина - аллергия на препарат. Пыталась излечиться от гнойного заражения пальца. Страдала умственной недостаточностью. Не умела читать и писать, плохо разговаривала. На Майдане работала на кухне. Герой Украины.

2. Сергей Дидыч. Убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18.02.2014 г. в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Сергея Дидыча грузовиком.

Судья Печерского районного суда Шапутько освободила от ответственности Леонида Бибика, несмотря на то, что Дидыч полностью признал свою вину, но по закону об амнистии майдана он был освобожден от уголовной ответственности. Этот случай, когда в результате действий одного майдановца погиб такой же майдановец. Сергей Дидыч - Герой Украины.

3. Яков Зайко. Участник демонстрации на улице Институтской 18 февраля. Пожилой человек. Умер от сердечного приступа в метро. Герой Украины.

4. Антонина Дворянец. Участница демонстрации на улице Институтская 18 февраля. Попала в давку в районе метро "Хрещатик", умерла от сердечной недостаточности. Герой Украины.

5. Зураб Хурция. Участник демонстрации на улице Институтская 18 февраля 2014г. Попал в давку в районе метро "Хрещатик", умер от сердечной недостаточности. Герой Украины.

6. Сергей Синенко. По информации журналиста Бутусова - сгорел в машине в Запорожской области 13 февраля. Версия о политическом убийстве не подтверждается, официальная версия – самоубийство. Герой Украины.

7. Андрей Цепун. Найден мертвым 21 февраля на окраине Киева на улице Верболозной со следами жестокого избиения и черепно-мозговой травмой, несовместимой с жизнью. Его участие в акциях протеста не подтверждено. Похоронен в родном селе Кожуховка. Герой Украины.

8. Вячеслав Ворона. Убит в Киеве 9 марта в результате пьяного конфликта в интернет-кафе на пр. Маяковского, 95 на Троещине, убийца задержан, осужден, отбывает наказание. Герой Украины.

9. Виктор Чернец На майдане в Киеве не был. Сбит насмерть автомашиной во время блокирования майдановцами трассы у села Подибна Черкасской области 19 февраля. Сбил его неизвестный «джип», который, по одной версии, пробивал дорогу внутренним войскам, а по второй – титушкам. Герой Украины.

10. Иван Городнюк. По одной из версий, во время участия в акциях протеста был облит из водомета, получил бронхопневмонию, умер 19 ! февраля 2014г. дома.

По второй – обморозил нижние конечности, обратился к местной районной больнице, получив только направление на флюорографию. Из-за ухудшения состояния здоровья не смог выйти из дома и умер не 19, а 20 февраля 2014 года. Герой Украины.

11. Максим Горошишин. По одной версии во время участия в акциях протеста заболел тяжелой формой пневмонии, умер 19 февраля.

По второй версии, он отравился вредными газами горящих шин. Состояние здоровья Горошишина постепенно ухудшалось и 31 января, после длительного периода заболевания, он был госпитализирован в Киевскую городскую больницу № 17 с диагнозом «Острая форма пневмонии». Болезнь прогрессировала, лечение не помогло, и через месяц 19 февраля 2014 года Максим скончался. Даты смерти и болезни разнятся: есть версия, что он 19 февраля отравился, 20 февраля 2014 умер. 23 февраля он был похоронен в родном селе. Герой Украины.

12. Владимир Наумов. Его тело обнаружено на Трухановом острове в Киеве 18 февраля, первоначальная версия – самоубийство. По еще одной версии он упал утром 18.02. с пешеходного моста. Есть также версия, что на Трухановом острове он был задушен. 14 февраля он отправился в Киев, а уже 18 нашли его тело. Герой Украины.

13. Виктор Прохорчук. Пропал 18 февраля. Тело погибшего обнаружили во дворе Крещатика, куда было выброшено со следами насильственной смерти и с перерезанным горлом. Свидетелей его действий на Майдане 18 февраля нет, свидетелей гибели нет. Герой Украины.

14. Давид Кипиани. 20 февраля 2014 года его обнаружили без сознания в подземном переходе на Крещатике. Умер в машине скорой помощи от остановки сердца. Герой Украины.

15. Петр Гаджа. Причина смерти – болезнь легких. Почти месяц лечился от ожогов бронхов и лёгких. За несколько дней до смерти покинул больницу, собирался ехать в составе Афганской сотни на фронт, но 22 марта 2014 умер. Герой Украины.

16. Василий Шеремет. У него не выдержало сердце. Умер 4 марта в одной киевской больнице, по другой версии Сердце Василия Шереметы перестало биться не 4го, а 7 марта 2014 года. Герой Украины.

17. Виктор Хомяк. 27 января 2014 года был обнаружен повешенным на Майдане Независимости. Официальная версия - покончил жизнь самоубийством 27 января на Майдане. Жители палаточного городка разводили руками: никто не знал Виктора и намекали, что, мол, нужно еще разобраться, принимал ли вообще он участие в протесте, или попал на Майдан случайно. Герой Украины.

18. Богдан Калиняк. Умер 28 января (!) 2014 года по причине воспаления легких и сердечной недостаточности. Герой Украины.

19. Александр Бадера. Умер 28 января 2014 года. Причина смерти - сердечная недостаточность. При этом медики не обнаружили признаков переохлаждения, что могло бы указывать на версию гибели от холодной воды из водомета. Занимался самолечением. В больницу принципиально не обращался. Герой Украины.

20. Павел Мазуренко. Умер 22 декабря 2013-го в Киеве в результате двусторонней пневмонии. Никаких данных об участии в акциях протеста на данный момент нет. Он в акциях протеста участия не принимал. 18 декабря 2013 шел домой, возле торгового центра «Квадрат» был избит. По одной версии был избит милиционерами, которые перепутали его с участниками майдана. По второй версии, был избит охранниками ТЦ «Квадрат» за кражу. Герой Украины.

21. Тарас Слободян. Точная дата смерти неизвестна. По одной версии, примерно в декабре 2013-го, ушел из дома, осенью 2013-го совершил ряд попыток самоубийства, не имел своего места жительства, жил на свалке.

По второй версии, его тело нашли в лесу на Сумщине со следами пыток и без кисти руки. По третье версии он погиб от потери крови вследствие взрыва. Точной даты смерти нет. Предположительная - декабрь 2013. Герой Украины.

22. Михаил Костышин. По информации журналиста Бутусова, он был госпитализирован 27 января 2014 из автобуса Киев-Ивано-Франковск, с тяжелыми травмами внутренних органов, причины получения травмы рассказать отказался. За время пребывания в больнице деталей происшествия не раскрыл, даже после 20-го февраля. Подтверждений его участия в акциях протеста нет. Умер 26 февраля.

По второй версии, он был на Майдане и был жестоко избит. С 27 января 2014 года находился в Коммунальной городской клинической больнице города Львова, где и скончался. Герой Украины.

23. Александр Подрыгун. Погиб 22 февраля на окраине Киева в результате черепно-мозговой травмы. Свидетелей гибели нет, участие в акциях майдана не подтверждено. Герой Украины.

24. Игорь Бачинский. Умер 25 февраля, из Боярки Киевской области. Его связи с участием в акциях протеста не обнаружено. Герой Украины.

Вторая группа - люди, не связанные с Майданом. Так, трое из списка "Небесной сотни" умерли не в Киеве, трое других точно скончались в Донбассе и один - в Черновицкой области.

В третью группу Лукаш включила восемь человек, которые умерли от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах.

В четвертую группу из 69 человек вошли люди, которые действительно погибли на Майдане от огнестрельных ранений, однако орудие убийства в их случае либо невозможно было определить, либо оно официально не значилось на вооружении в армии.

Также Лукаш пишет о совершенно загадочных смертях. Такие как гибель Сергея Нигояна. На теле Нигояна были найдены пулевые ранения головы и туловища. В него выпустили заряды из картечи - стреляли в затылок и дважды в область грудной клетки, повредив легкое и сердце. Первоначально спецы утверждали, что стреляли в него со спины с расстояния в три-пять метров. Позже мнение экспертов и следователей изменилось и были обвинены милиционеры.

Или, например, гибель Михаила Жизневского также вызывает массу вопросов. "Как установит первоначальная экспертиза, смерть Жизневского наступила в результате огнестрельного ранения грудной клетки. При этом, направление раневого канала говорило, что выстрел в Михаила был произведен слева направо, причем сверху вниз. Такое было бы возможным в случае, если огонь велся сверху, или если человек наклонился. Похоже, стреляли свои", - пишет Лукаш.

"Соболезную семьям, родным, близким всех погибших в те страшные дни. И защищавших общественный порядок, и верящих в свободу и достоинство. Не мифы о Майдане, а честное расследование и наказание виновных стало бы лучшим ответом для их родных, для всех нас. Но его не было. И вы знаете причину. Власть вышла бы сама на себя", - подытожила юрист.

Полностью с текстом Елены Лукаш можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в Генпрокуратуре опровергли слова Горбатюка о приостановке дел по Майдану и назвали их приоритетными.

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