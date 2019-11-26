Во вторник, 26 ноября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 23,9875 грн/$1 с 24,0275 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 23,975-24,000 грн/$1, тогда как Нацбанк на 27 ноября установил официальный курс национальной валюты 23,982702 грн/$1.

По информации центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 26 ноября укрепился до 23,9814 грн/$1 с 24,0589 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 27 ноября до 23,982702 грн/$1 по сравнению с 24,053801 грн/$1 на 26 ноября 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры рассказали, до какого уровня будет укрепляться гривна.

Также мы писали, что будет с курсом на этой неделе, после того, как Ахметов опустил цену доллара.