В Палестине готовы полностью разорвать отношения с США после признания Вашингтоном израильских поселений на иордано-палестинской границе. Об этом сообщил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью. Его цитирует "Коммерсант".

Махмуд Аббас сообщил, что руководство Палестины не намерено стоять в стороне от происходящего. По его словам, начались консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции.

"Готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений", - отметил он.

Президент Палестины заявил, что они попросили помощи у друзей во всем мире, чтобы те обозначили свою позицию по данному вопросу. "Последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран, то есть фактически все страны мира, за исключением самих США, встали на нашу сторону, осудив заявление Помпео", - отметил он.

Ключевым вопросом, по его словам, является намерение Нетаньяху, которого в Израиле подозревают в коррупции, провести в парламенте закон об аннексии Иорданской долины.

Как сообщала "Страна", летом 2018 года Палестина объявила о том, что разрывает все договора и соглашения с Израилем. При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру".

Ранее премьер Израиля Биби Нетаньяху пообещал аннексировать земли Палестины.

Резолюция №2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан. Правительство Израиля ранее отказалось выполнять положения документа.